Highlights e gol Roma-Inter 2-2: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Roma-Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Termina 2-2 il big match dell’Olimpico con la Roma che viene rimontata dall’Inter di Conte nei minuti finali. Vantaggio dei nerazzurri con il colpo di testa di De Vrij sugli sviluppi di un corner, poi il pari a firma di Spinazzola, con tanto di deviazione dello stesso De Vrij: rete convalidata anche dopo l’on field review di Di Bello a seguito di un contatto tra Lautaro e Kolarov. Nella seconda frazione Mkhitaryan trova il 2-1 con un destro a botta sicura dopo un rocambolesco rimpallo in difesa ma nel finale di gara Spinazzola pasticcia e scalcia Moses in area di rigore: penalty inevitabile e gol di Lukaku. Leggi su sportface

