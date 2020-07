Formula 1 – Gp dell’Ungheria: Hamilton domina in testa, le Ferrari provano a risalire [LIVE] (Di domenica 19 luglio 2020) Archiviato il back to back austriaco fra Gp d’Austria e Gp di Stiria, la Formula 1 si sposta in Ungheria per il terzo appuntamento della stagione. Torna a fare capolino la pioggia che rende il circuito infido e crea subito il primo ‘scherzetto’ a Max Verstappen che perde il controllo della sua monoposto nel giro di formazione e finisce a muro: danni al tiraggio della sospensione. Formula 1 Gp Ungheria LIVE: Giro 37/70 – Arriva la tanto attesa pioggia, tante soste ai box Giro 33/70 – 1:20.786, giro veloce di Vettel! Intanto Leclerc passa su Norris Giro 30/70 – Leclerc prova a passare su Norris, ma niente da fare. Vettel ai box, cambia gomme. Hamilton intanto fa una gara a sè: nuovo miglior tempo in 1:21.265 Giro 27/70 – Pioggia pesante, media o leggera. Team radio ... Leggi su sportfair

