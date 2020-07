F1 Gp Ungheria, Hamilton: contro Grosjean: “Sottovaluta il problema del razzismo” (Di domenica 19 luglio 2020) Il sei volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, si è mostrato molto contrariato per il fatto che il presidente dell’Assopiloti Grand Prix, Roman Grosjean, non abbia ritenuto necessario sottolineare il problema del razzismo e inginocchiarsi come fatto in Austria: “Lui pensa che non sia importante e che averlo fatto una volta sia stato abbastanza e che non c’e’ bisogno di farlo ancora. Ma gli ho detto che questo non scomparirà e che noi dobbiamo continuare a batterci. Questa volta nessuno ne ha parlato al briefing, ma Sebastian Vettel mi ha mandato un messaggio e siamo d’accordo che sia importante continuare a farlo”. Il pilota britannico si è anche poi lamentato della velocità della cerimonia di premiazione, che non ha lasciato spazi per altre iniziative: ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : F1 GP Ungheria, Hamilton imperiale. Verstappen 2°. Ferrari lontane e doppiate - Sport_Mediaset : #F1, #GPUngheria: #Hamilton devastante, #Ferrari lontane dal podio. Il pilota britannico conquista il successo nume… - MediasetTgcom24 : F1: in Ungheria vince Hamilton, doppiate entrambe le Ferrari #F1 - NotizieIN : Formula 1: Hamilton trionfa in Ungheria, Ferrari doppiate - SmorfiaDigitale : F1, Hamilton domina in Ungheria. Ferrari doppiate: Vettel sesto, Leclerc undices... -