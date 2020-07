Esplosione Stromboli, Protezione Civile: “Livello di allerta gialla e fase operativa di attenzione” (Di domenica 19 luglio 2020) All’Alba di oggi, i sistemi di monitoraggio e di sorveglianza dell’INGV di Catania e dell’Universita’ di Firenze hanno registrato un’Esplosione dello Stromboli. In atto, per l’isola dell’arcipelago delle Eolie, sono gia’ dichiarati il livello di allerta giallo e la fase operativa di attenzione. “Il dirigente generale della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, con i tecnici e gli esperti dei dipartimenti regionale e nazionale, dell’INGV, dell’Universita’ di Firenze e con il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, sta seguendo l’evoluzione del fenomeno sin dall’inizio. E’ stato informato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci” si legge in una nota, secondo ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 06:34] - repubblica : Esplosione dal vulcano Stromboli: paura sull'isola, nessun danno - Adnkronos : Esplosione dal vulcano #Stromboli, paura sull'isola - MDiretta : Esplosione vulcano Stromboli: la Protezione civile invia uomini a supporto del Centro operativo avanzato dell'isola… - lonelysaige : RT @INGVvulcani: COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2020-07-19 04:23:28 UTC (06:23:28 ORE LOCALI) - STROMBOLI Alle ore 3:00 UTC attraver… -