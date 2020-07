Coronavirus, Galli: 'Occhio a focolai e 'super-diffusori''. E consiglia test agli studenti (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus . Mentre a livello mondiale aumentano i casi di Covid-19 , i rischi maggiori derivano dalla nascita di nuovi focolai sul territorio: prioritàv perciò 'all'identificazione immediata dei ... Leggi su leggo

iBukk : Figurati noi. Coronavirus, Massimo Galli avverte: 'Attenti ai super-diffusori, loro non sanno di esserlo' - nir3fs : @Misurelli77 - 2009Daria : RT @Libero_official: 'Attenti a queste persone'. Virus e luoghi affollati, Massimo #Galli lancia l'avvertimento: qual è il nuovo rischio le… - siviwow : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Galli: «Occhio a focolai e 'super-diffusori'». E consiglia test anche agli studenti - Libero_official : 'Attenti a queste persone'. Virus e luoghi affollati, Massimo #Galli lancia l'avvertimento: qual è il nuovo rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli

In questo momento, a fronte di un nuovo aumento dei casi di Covid-19 a livello mondiale, i rischi maggiori derivano dalla nascita di nuovi focolai sul territorio: la priorità deve dunque essere “l’ide ...Table './CAMPANIANOTIZIE/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs DB function failed with error number 145 Table './CAMPANIANOTIZIE/ ...