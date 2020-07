Contagi in calo: 219. Solo 3 decessi in italia (Di domenica 19 luglio 2020) Al 19 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' di 244.434, con un incremento rispetto al 18 luglio di 219 nuovi casi. Lo rende noto il ministero ... Leggi su gazzettadiparma

Ultime Notizie dalla rete : Contagi calo Coronavirus: contagi in calo, +219 in 24 ore. Tre i morti, il minimo da febbraio. Stretta in Lazio e Toscana La Stampa Coronavirus, il bollettino del 19 luglio: calo di contagi

Emanato il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. I casi totali di positività del contagio sono 219 (ieri erano +249) portando il numero totale di contagiati ad almeno 244.434 persone. Di queste ...

Covid. Il bollettino. Calabria: un altro caso dal focolaio di Cosenza, quattro i guariti

Questa terza settimana di Luglio si conclude oggi, domenica 19 luglio, con un bilancio di 23 nuovi casi di Covid-19 accertati in Calabria negli ultime sette giorni (dall’inizio del mese sono stati in ...

