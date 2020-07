Classifica piloti Formula 1 – Hamilton si impone in Ungheria e scavalca Bottas: Ferrari già molto indietro (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton firma la sua seconda vittoria stagionale imponendosi con un netto dominio nel Gp dell’Ungheria. Il pilota britannico arriva addirittura a doppiare le Ferrari, staccando alle sue spalle Max Verstappen e Valtteri Bottas. Grazie al successo odierno Hamilton ottiene abbastanza punti per sorpassare in Classifica Valtteri Bottas, attualmente secondo dopo due gare passate in testa alla Classifica piloti. Terza piazza per Max Verstappen che ha recuperato terreno dopo lo 0 della prima gara. Staccate le Ferrari: Leclerc è 7° grazie al secondo posto della prima gara, Vettel 10°. Classifica piloti F1 2020 1. L. Hamilton ... Leggi su sportfair

