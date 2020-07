Antonio Conte furioso su Sky si rivolge alla Juve: “La Lega dà schiaffi all’Inter, qualcuno riposa 5 giorni” (Di lunedì 20 luglio 2020) Intervista ricca di polemiche quella che ha visto protagonista Antonio Conte su Sky poco fa, dopo il posticipo di Serie A tra Roma e Inter. Questa volta nessuna sovrapposizione tra il tecnico nerazzurro ed il Presidente del Consiglio, a differenza di quanto avvenuto pochi giorni fa. Una discussione, quella che si è venuta a creare con gli ospiti in studio, dettata dal fatto che l’Inter in queste settimane abbia fatto i conti con un calendario molto duro. A partire dal match di Verona in poi, infatti, con Torino, SPAL e Roma la squadra ha giocato ogni tre giorni. Antonio Conte e le frecciate durante l’intervista Sky post Roma-Inter In particolare, Antonio Conte si è rivolto ai giornalisti Sky non solo recriminando il fallo su Lautaro Martinez dal quale è ... Leggi su bufale

Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Sarà una partita difficile, ma da parte nostra abbiamo l'entusiasmo perché viene riconosciuto… - Inter : ?? | FORMAZIONE #SpalInter, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - DaniloBatresi : RT @90ordnasselA: “Se deve volare uno schiaffo lo prende l’Inter,strano..” #Conte Mi stai facendo godere, lo ammetto Antonio. - Vincen_2 : @fasulo_antonio Non tifiamo proprio nulla, siete voi forse che pensate di stare allo stadio con #ForzaPresidente. C… -