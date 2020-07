Uefa, vice pres. Uva: “Non possiamo imporre un salary cap” (Di sabato 18 luglio 2020) Il vice presidente della Uefa, Michele Uva, è intervenuto sui recenti dibattiti a ‘Punto Nuovo Sport Show’, rilasciando dichiarazioni interessanti sulla situazione del salary Cap, del Fair Play Finanziario e della prossima gara del Napoli in Champions League.L'IMPEGNO DEI PARTENOPEIcaption id="attachment 980495" align="alignnone" width="1024" Verona-Napoli (getty images)/captionIn merito al match che la società di Aurelio De Lauretiis dovrà affrontare contro i blaugrana, Uva ha dichiarato: "Il Napoli ufficialmente va a giocare a Barcellona a meno che nel frattempo non dovessero arrivare norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada e le seconde partite si disputeranno nelle città d'appartenenza. Ovviamente ci sono soluzioni di backup".MANCHESTER ... Leggi su itasportpress

