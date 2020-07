Reggina, mercato super: si punta su Pettinari, Forte e Lafferty (Di sabato 18 luglio 2020) La Reggina vuole vivere un campionato di Serie B da grande protagonista e i nomi per i possibili nuovi innesti testimoniano questa volontà. Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza amaranto starebbe puntando sul portiere Marco Carnesecchi , di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Trapani,, mentre in difesa occhi su Bellodi e ... Leggi su stadionews

calabriasport24 : Reggina, amaranto scatenati sul mercato - TuttoSalerno : CALCIOMERCATO: Reggina scatenata. Ecco il prossimo acquisto - UnicaReggina : Reggina inarrestabile sul mercato - TuttoSalerno : REGGINA: in arrivo un difensore brasiliano della SPAL - citynowit : “Precisazioni sul difensore Felipe ” -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina mercato CALCIOMERCATO: Reggina scatenata. Ecco il prossimo acquisto tuttosalernitana.com Modena, in molti con la valigia in mano

di Alessandro Troncone Il mercato in entrata è in evoluzione, una lenta ma progressiva evoluzione dopo una primissima fase di stallo. Il Modena ha individuato, e continuerà a farlo, quei giocatori che ...

Reggina, assalto a Lafferty

Reggina scatenata sul mercato. "Ha preso Menez, ha l’accordo con Crisetig e aspetta Charpentier via Genoa, ma non finisce qui. Nelle ultime ore il club amaranto è andato forte su Kyle Lafferty, 32 ann ...

di Alessandro Troncone Il mercato in entrata è in evoluzione, una lenta ma progressiva evoluzione dopo una primissima fase di stallo. Il Modena ha individuato, e continuerà a farlo, quei giocatori che ...Reggina scatenata sul mercato. "Ha preso Menez, ha l’accordo con Crisetig e aspetta Charpentier via Genoa, ma non finisce qui. Nelle ultime ore il club amaranto è andato forte su Kyle Lafferty, 32 ann ...