Recovery Fund, Conte: “E’ uno stallo, duro confronto con l’Olanda” (Di sabato 18 luglio 2020) Recovery Fund, il premier Conte ha parlato in un breve video a tutti gli italiani aggiornandoli sulla situazione in cui si trovano e sullo stallo a livello europeo. I fondi per il Recovery Fund continuano ad essere bloccati. Per sbloccarli è necessario che tutta l’Europa, tutti i suoi Paesi, siano d’accordo su una comune strategia … L'articolo Recovery Fund, Conte: “E’ uno stallo, duro confronto con l’Olanda” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

