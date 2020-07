Paura sulla spiaggia della Sciumara, un bambino cade dagli scogli (Di sabato 18 luglio 2020) , Visited 67 times, 73 visits today, Notizie Simili: Perde l'equilibrio e cade in un dirupo, motociclista… Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… cade dalle Rocce Rosse a Arbatax, Paura ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Paura sulla Paura sulla Fondo Val d'Agri ad Atena Lucana. Auto in fiamme, salva la famiglia a bordo ondanews Il racconto del sabato è firmato da Lorenzo Suprani

Paura. L’odore dei giganteschi orsi delle caverne ... Era solo. Una mano lo scosse sulla spalla sana, svegliandolo. Occhi amichevoli e preoccupati lo confortarono mutamente.

Striscia la Notizia, Brumotti e Rubano aggrediti a Pescara: condanna per 2 aggressori

Guerino Spinelli e Alessandro Di Rocco sono stati condannati rispettivamente a 4 e 8 mesi di carcere, con rito abbreviato; Raffaele D’Angelo, invece, è stato rinviato a giudizio e verrà processato con ...

