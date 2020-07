Milan-Bologna, Bennacer: “Avrei preferito fare il primo gol con i tifosi” (Di domenica 19 luglio 2020) “Avrei preferito il primo gol con i tifosi. Ma è ugualmente importante. Ma ora non devo fermarmi e devo continuare ad aiutare la squadra”. Queste le parole di Ismael Bennacer dopo la vittoria del Milan per 5-1 sul Bologna. “Sono cresciuto tanto soprattutto dal punto di vista della posizione. Sto imparando ad essere più vicino all’area di rigore quando attacchiamo”, ha concluso il centrocampista ai microfoni di Dazn. Leggi su sportface

