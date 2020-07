Meteo PALERMO: incerto con rischio ACQUAZZONI sabato, poi più sole (Di sabato 18 luglio 2020) Il Meteo su PALERMO vedrà variabilità sabato, con rischio di brevi rovesci. Da domenica tornerà il sole con bel tempo ad inizio settimana, quando riprenderà a fare caldo. sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Domenica 19: poco nuvoloso. Temperatura da 22°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Lunedì 20: sereno. Temperatura da 21°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 6 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

