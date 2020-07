La generazione più progressista (Di sabato 18 luglio 2020) La cancel culture nasce per un’esigenza di uguaglianza e appiattimento delle divergenze che nel corso dei secoli non si sono livellate e annullare come avrebbero dovuto e ancora qualcuno viene ucciso per il colore della sua pelle e qualcun altro viene licenziato per i suoi gusti sessuali. Vengono allontanate giornaliste famose da ancor più famosi giornali, ma anche licenziate donne quando rimangono incinte che purtroppo non hanno la voce potente dei social e della fama ad amplificare la loro ingiustizia sociale.Sono consapevole che chiunque abbia un po’ di attenzione viva nella costante paura di commettere qualcosa di sbagliato e per questo non osa più di tanto per non finire senza lavoro, bruciato nella pubblica piazza dei social che non saranno reali, ma che nella loro breve vita hanno fatto morire persone. Ovviamente non è la pistola ad uccidere, ma ... Leggi su huffingtonpost

