Italia U21, Nicolato: «Vogliamo dare giovani a Mancini» (Di sabato 18 luglio 2020) Paolo Nicolato ha dichiarato gli obiettivi della nazionale Italiana Under 21: le dichiarazioni del commissario tecnico Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. «Abbiamo un duplice obiettivo: dare il maggior numero di giocatori a Mancini per la nazionale maggiore, l’altro è quello di qualificarci all’Europeo del 2021. Zaniolo, Kean, Bastoni, Tonali? Sono cresciuti, loro insieme a Pellegrini, sono praticamente gli unici che giocano in Serie A o comunque Premier League con grande continuità. Dobbiamo cercare di trovare un numero più grande di giocatori che militano nelle massime serie. In questo momento attingiamo molto dalla Serie B». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

PagineRomaniste : Italia U21, #Nicolato: '#Zaniolo? È un grande talento, sta cercando di ritrovarsi. #Fonseca ha voluto lanciargli un… - TRIESTEALLNEWS : Italia-Slovenia U21, il 3 Settembre a Lignano Sabbiadoro - - sportface2016 : #ItaliaU21, le parole del ct Paolo #Nicolato - rudyhda82 : @YourAbruzzo Da Villa Rosa andavo al Fadini tra il 96 ed il 2002...pure Italia U21 fece qualke partita... ci si an… - CriticoMilanist : Domanda interessante su Szoboszlai ,che pare molto vicino al @acmilan : Quando è la prima vostra che l'avete visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21 Italia U21, Nicolato: "Vogliamo dare il maggior numero possibile di giocatori a Mancini" TUTTO mercato WEB Italia U21, Nicolato: «Vogliamo dare giovani a Mancini»

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. «Abbiamo un duplice obiettivo: dare il maggior numero di giocatori a Mancini per la nazionale maggiore, ...

Italia U21, Nicolato: “Non vedo l’ora di tornare in campo, vogliamo qualificarci per l’Europeo”

La Nazionale italiana Under 21, dopo quasi 10 mesi, tornerà in campo giovedì 3 settembre allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano per affrontare la Slovenia in amichevole. Una volta disputate la prima ga ...

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. «Abbiamo un duplice obiettivo: dare il maggior numero di giocatori a Mancini per la nazionale maggiore, ...La Nazionale italiana Under 21, dopo quasi 10 mesi, tornerà in campo giovedì 3 settembre allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano per affrontare la Slovenia in amichevole. Una volta disputate la prima ga ...