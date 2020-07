Il lockdown dei parcheggiatori: maxi blitz sugli abusivi (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Boom di sanzioni nei confronti dei parcheggiatori abusivi a Napoli, ritornati, più di prima, nelle strade del capoluogo campano dopo il lockdown. In 11 sono stati denunciati nelle ultime ore dai militari dell’Arma tra i quartieri Bagnoli e Posillipo. In entrambe le zone gli abusivi della soste ne approfittavano per chiedere “una moneta a piacere” ai bagnanti che raggiungevano l’area. Le tariffe, poco a piacere, oscillavano dai 3 fino ad arrivare ai 10 euro per parcheggiare l’automobile nei pressi dei lidi balneari. I carabinieri hanno stimato un guadagno – quello degli abusivi – di centinaia di euro. Due di questi erano, addirittura, specializzati per la sola sosta dei ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : Il recupero dei consumi continua a rivelarsi difficile e a giugno, nonostante il superamento del lockdown, mantengo… - amendolaenzo : Atterrati a #Bruxelles. Dopo 5 mesi di lockdown e videoconferenze, torniamo qui per un #ConsiglioEuropeo che speria… - paoloroversi : Diminuzione dei lettori durante il #Lockdown 'Non abbiamo tempo' Ma se eravate a casa cosa avete fatto tutto il gi… - LaTataBlu : Volevo dirvi dei 1300 nuovi contagi verificatesi a Barcellona in un giorno. Stanno parlando di un nuovo possibil… - StefanoSerafi11 : Questa storia goffa della ricostruzione del ponte crollato sembra una calzante metafora del 'ritorno al normale' do… -