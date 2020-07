I convocati di Iachini per il Torino: c’è Dalbert (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Torino. Recupera Dalbert. Ecco di seguito la lista completa: Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, VenutiCentrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar, RiberyAttaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Sottil, Vlahovic. Foto: twitter fiorentina L'articolo I convocati di Iachini per il Torino: c’è Dalbert proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

