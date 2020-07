Gp Ungheria qualifiche, Hamilton: "90 pole? Pizzicatemi che non ci credo" (Di sabato 18 luglio 2020) Fa paura Lewis Hamilton. Inarrestabile e mostruoso nelle qualifiche del Gp d'Ungheria dove mette a segno la sua pole numero 90 in carriera con un bruciante nuovo record dell'Hungaroring con un tempo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Ungheria, terzo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring i team lavoreranno per trovare il set-up ideale in ...Perplesso ieri, deluso oggi. Max Verstappen in Ungheria ha trovato un sacco di difficoltà da affrontare e la Qualifica andata in scena sabato pomeriggio ha confermato quanto in salita sia la ...