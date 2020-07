Fisco, commercialisti: rinviare versamenti o c'è rischio sciopero (Di sabato 18 luglio 2020) 'Di fronte alle ripetute e più che motivate richieste di proroga dei versamenti del 20 luglio, il governo ha opposto un no che sembra irrevocabile, oltre che incomprensibile. Non era l'esito al quale ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Fisco, i commercialisti al Governo: “Rinvio versamenti o non escludiamo lo sciopero” - SmordiRita : Fisco, no al rinvio del lunedì nero. Commercialisti pronti allo sciopero - LaStampa : Maxi scadenza lunedì che penalizza le partite Iva. Il governo respinge la richiesta di spostare gli adempimenti a s… - LaStampa : Fisco, no al rinvio del lunedì nero. Commercialisti pronti allo sciopero - repubblica : Fisco: commercialisti,rinvio o non escluso sciopero -