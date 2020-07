Febbre da cavallo, inizialmente doveva un film completamente diverso (Di sabato 18 luglio 2020) Febbre da cavallo doveva essere un film molto diverso da come lo conosciamo, poi è stato trasformato diventando una delle commedie cult del cinema italiano. inizialmente Febbre da cavallo doveva essere un film drammatico diretto da Nanny Loy, la sceneggiatura era stata scritta per denunciare la dipendenza dal gioco ma poi Roberto Infascelli decise di stravolgere il film affidandolo a Steno. Febbre da cavallo è entrato di diritto nella lista dei cult della commedia all'italiana, alzi la mano chi non si è appassionato almeno una volta vedendo trionfare la cavalla Bernadette guidata da Mandrake, alias Gigi Proietti, nel testa a testa contro Soldatino. ... Leggi su movieplayer

