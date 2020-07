Esselunga, 25 icone del design scelte da Rossana Orlandi per i 25 anni catalogo Fìdaty (Di sabato 18 luglio 2020) È nelle nostre case dal 1995, all’inizio era un volantino, oggi è come una rivista patinata che esce in autunno e in primavera in un milione e mezzo di coppie, e con i punti fragola continua a portare nelle case degli italiani prodotti di grandi marchi e pezzi di design: è il catalogo Fìdaty di Esselunga, che compie 25 anni e festeggia in grande stile con la gallerista Rossana Orlandi. Tra le cento personalità più influenti al mondo per il Design e fondatrice delle omonime gallerie di Milano e Porto Cervo, annoverate fra gli otto luoghi di design più importanti al mondo, è lei ad aver scelto 25 capolavori di design per il nuovo Catalogo Fìdaty. Leggi su vanityfair

