'Dacci 3mila euro e ti ridiamo il mezzo': estorsione a Carpino a un imprenditore (Di sabato 18 luglio 2020) In tre hanno minacciato ed estorto 3mila euro a un imprenditore agricolo per rendergli un mezzo rubato nel marzo scorso nella sua azienda di Carpino, Foggia,. Per questo i Carabinieri hanno compiuto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : «Dacci 3mila euro e ti ridiamo il mezzo»: estorsione a Carpino (Fg) a un imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Dacci 3mila «Dacci 3mila euro e ti ridiamo il mezzo»: estorsione a Carpino a un imprenditore La Gazzetta del Mezzogiorno Costa d’Avorio, morto a 61 anni il premier Amadou Gon Coulibaly. Era candidato alla presidenza del Paese

Dopo due mesi di cure in Francia e il ritorno a casa, il primo ministro della Costa d’Avorio, Amadou Gon Coulibaly, candidato del suo partito alle prossime presidenziali, è morto all’età di 61 anni. I ...

Coronavirus, Caritas: “Durante il lockdown assistiti 34% di nuovi poveri. Aumentate le violenze e i maltrattamenti in famiglia”

Nei mesi della pandemia, l’organismo della Cei ha assistito quasi 450mila persone, di cui il 61,6% italiane. Il 34% di queste vengono definite “nuovi poveri”, ossia persone che prima di allora non era ...

Dopo due mesi di cure in Francia e il ritorno a casa, il primo ministro della Costa d’Avorio, Amadou Gon Coulibaly, candidato del suo partito alle prossime presidenziali, è morto all’età di 61 anni. I ...Nei mesi della pandemia, l’organismo della Cei ha assistito quasi 450mila persone, di cui il 61,6% italiane. Il 34% di queste vengono definite “nuovi poveri”, ossia persone che prima di allora non era ...