Cristiano Ronaldo al Newcastle: l’indiscrezione di Don Balon (Di sabato 18 luglio 2020) Don Balon, che bomba dal quotidiano spagnolo: Cristiano Ronaldo apre al nuovo progetto del Newcastle. Il portoghese potrebbe lasciare la Juventus Stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo potrebbe salutare la Juventus a fine stagione. L’asso portoghese aprirebbe alla cessione, abbracciando il nuovo progetto del Newcastle e del fondo saudita. Si parla di un contratto biennale con la possibilità di chiudere la carriera in Premier League. Voci che non sono confermate da Torino. Paratici ha sempre ribadito che Ronaldo onorerà il contratto con i bianconeri. Difficilmente un giocatore del calibro del portoghese, con il pensiero fisso per la vittoria, potrebbe vestire la casacca di una ... Leggi su zon

