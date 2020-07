Casciello (FI): “La variante tra Maiori e Minori è inutile e dannosa” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La variante tra Maiori e Minori alla Strada Statale 163, opera inutile e dannosa, rischia di alterare e danneggiare in maniera irreversibile le due cittadine e la morfologia dell’intera Costiera Amalfitana, che non può essere assolutamente modificata nella sua peculiare struttura, ma deve essere rispettata in quanto un unicum“. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera, in un’interrogazione a risposta scritta destinata a tre ministri, Costa (Ambiente), De Micheli (Infrastrutture e trasporti) e Franceschini (Beni culturali e turismo). “La Costiera Amalfitana è rinomata in tutto il mondo per il suo interesse storico e paesaggistico ed è ... Leggi su anteprima24

