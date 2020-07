Al Napoli piace De Paul. Ne parlerà con l’Udinese a fine stagione. Il prezzo è 35 milioni (Di sabato 18 luglio 2020) Domani sera il Napoli sfiderà l’Udinese al San Paolo. Tra i due club, però, c’è anche una trattativa in vista per il mercato. Lo scrive Calciomercato.com. Napoli e Udinese hanno già fatto affari, in passato, come Meret e Karnezis e adesso potrebbero tornare a parlare di Rodrigo De Paul. “Due club che negli ultimi anni hanno chiuso tanti affari di mercato (gli ultimi Meret e Karnezis), che potrebbero tornare a lavorare insieme. Sul piatto il cartellino di Rodrigo De Paul, che piace molto a De Laurentiis”. Il capo scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha confermato che il Napoli è interessato al calciatore ed ha anche aggiunto di aver rifiutato una proposta di 33 milioni dell’Inter. Scrive il ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piace Al Napoli piace De Paul. Ne parlerà con l'Udinese a fine stagione. Il prezzo è 35 milioni IlNapolista Moise Kean-Napoli, Cammaroto: "La strada è spianata, il giocatore ha detto sì! Intreccio Allan"

Cammaroto ha poi aggiunto: "Le uniche perplessità sul lato caratteriale del giocatore per il comportamento a volte fumantino ma il talento c'è e piace a tutto lo staff azzurro. Sarebbe un'operazione ...

MERCATO - Napoli, piace Ola Aina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a proposito del mercato del Napoli, per il ruolo di esterno piace Ola Aina, altro nazionale nigeriano come Osimhen. Il classe '96 del Torino piace per ...

