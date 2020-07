Verme di quasi 4 centimetri nella bocca di una donna: aveva mangiato sashimi (Di venerdì 17 luglio 2020) La cucina orientale piace molto in tutto il mondo. Sebbene però sia saporita e gustosa, sono molte le insidie che si possono nascondere in pietanze peculiari, soprattutto a base di pesce crudo. In molti ignorano infatti che si possono annidato animali microscopici nelle cose che mangiamo, in particocolare se si tratta di carni non cotte. Reduce da una esperienza simile è una donna di Tokyo che si è ritrovata con un Verme di quasi 4 centimetri nella bocca. Questo dopo aver mangiato del sashimi. Verme di quasi 4 centimetri nella bocca: la terrificante scoperta Di solito, gli animaletti che si rintanano nei cibi sono così piccoli, ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Mangia pesce crudo e si trova nella gola un verme nero di quasi 4 centimetri - PandArancio : @DocStrowman @Kwonfident__ Valuti cosa sia giusto dire o meno (Non sono d'accordo ma è un argomento sensato) in con… - PillaPaladini : RT @pierluigiluceri: @fastomas @ivanscalfarotto verme, eravamo quasi 500. adesso torna da dove sei uscito, verme. - pierluigiluceri : @fastomas @ivanscalfarotto verme, eravamo quasi 500. adesso torna da dove sei uscito, verme. - fmarilu11 : @LegaSalvini Detto da questo verme è quasi un complimento!! -