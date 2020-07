Temptation Island, Valeria Liberati: “Alessandro Basciano? Grazie a lui ho capito di non volere più uno come Ciavy” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ciavy (diminutivo di “Er Ciavatta”, cliccare per credere), ieri sera ha fatto una pessima figura accusando la sua ex fidanzata Valeria Liberati, nel corso del falò di confronto di Temptation Island, per tentare di uscirne pulito. La 27enne si è presa quasi in silenzio una pioggia di vomitevoli insulti maschilisti, mandando alle ortiche anni di emancipazione.... L'articolo Temptation Island, Valeria Liberati: “Alessandro Basciano? Grazie a lui ho capito di non volere più uno come Ciavy” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

