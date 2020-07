‘Siamo avvocati’, ma è una truffa per raggirare gli anziani: ecco come agivano i due ‘soci in affari’ (Di venerdì 17 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Roma, in Napoli ed Isernia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma – su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti due uomini, B.F. 42 anni e S.V. di 52 anni, entrambi di Napoli. Roma, truffe agli anziani I due sono accusati di aver commesso molteplici truffe ai danni di anziani e alcuni furti in abitazione in diversi quartieri della Capitale nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2018. L’attività investigativa, diretta dal Dott. Stefano Pizza del Pool Antiviolenza, ha consentito di ricostruire tutti gli episodi, nel corso dei quali i due complici, individuate le anziane vittime sulla pubblica via, le avvicinavano fingendo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : ‘Siamo avvocati’, ma è una truffa per raggirare gli anziani: ecco come agivano i due ‘soci in affari’… - Fuori_Pista : @antorendina Non siamo qui per fare gli avvocati di nessuno. Due secondi dopo inizia un pippone in cui li difende. - Aletav17 : “Misericordia io voglio e non sacrifici”.L' amore verso il prossimo è l'obiettivo principale da seguire, più di tut… - AlpiginiStefano : @Fortunablu17 @TarroGiulio @FondazioneNenni Siamo diversi milioni di ignoranti, pensanti, studiosi, analisti, medic… - thebrightside0 : #buonoasapersi?? Siamo il Paese che produce più leggi ed avvocati e meno giustizia e legalità!… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Siamo avvocati’