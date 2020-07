Prostituta positiva al Coronavirus: l’appello ai clienti (e ai loro familiari) per sottoporsi al tampone (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Per due settimane una donna peruviana, adesso risultata positiva al Coronavirus, si sarebbe prostituita in una casa presa in affitto a Modica, nella provincia di Ragusa in Sicilia, dove avrebbe ricevuto in pochi giorni diversi clienti. Per questo motivo sono scattate le indagini epidemiologiche per conoscere tutti i nomi dei clienti che la donna avrebbe incontrato. Ma non sarà facile: al tampone dovrebbero sottoporsi anche i loro familiari. La donna (che è sintomatica), intanto, si trova in ospedale a Foligno, in Umbria, dove è stato fatto il tampone poi risultato positivo. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi spostamenti e soprattutto tutti i suoi ... Leggi su open.online

