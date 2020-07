Perugia-Cremonese in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Alle 21:00 di venerdì 17 luglio toccherà a Perugia e Cremonese scendere in campo in occasione della trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020 nella cornice dello Stadio Curi. Due punti separano le due squadre con la formazione di casa a caccia del sorpasso sugli ospiti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e la cronaca dettagliata della partita. Leggi su sportface

tabellamercatob : Stasera 16^ di ritorno #SerieB Convocati e undici iniziali schierati lunedì scorso/4 Alle 21.00 #PerugiaCremonese… - TUTTOB1 : Perugia, i convocati di Cosmi per la Cremonese - laprovinciacr : #Cremona Calcio Serie B Perugia - Cremonese diretta ore 21 - tabellamercatob : Presentazione 16^ ritorno #SerieB in 140 parole #CrotoneSalernitana, la carica dei 101 (punti) #Perugia, occhio all… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Mañana: Pescara-Frosinone, Benevento-Livorno, Cittadella-Ascoli, Crotone-Salernitana, Empoli-Virtus, Juv… -