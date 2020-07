Panchina Juventus, addio con Sarri? Il preferito per il successore è Pochettino (Di venerdì 17 luglio 2020) Panchina Juventus – Facciamo una premessa. E’ ancora presto per effettuare dei bilanci definitivi sulla stagione della Juventus, mancano ancora 5 giornate del campionato di Serie A e poi tutta la Champions League. La dirigenza, però, sta lavorando per il futuro e non vuole farsi trovare impreparata: una situazione da risolvere è quella legata al nuovo allenatore. Maurizio Sarri non ha convinto al cento per cento, per alcuni motivi. In primo luogo perché non c’è stato un cambio di passo dal punto di vista del gioco rispetto all’era Allegri, poi perché il rapporto con alcuni senatori non è idilliaco. Ma, come già detto, molto dipenderà dai risultati. In caso di vittoria dello scudetto, la conferma sarebbe probabile ma nuove verifiche ... Leggi su calcioweb.eu

