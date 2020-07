Mercati cauti. Milano si allinea (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.802,9 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,5 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +165 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,19%. Tra i Mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,37%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul FTSE MIB; ... Leggi su quifinanza

ForexOnlineMeIt : Mercati cauti. Milano si allinea -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati cauti Mercati cauti. Milano si allinea Il Messaggero Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve ...

Così investono le famiglie più ricche. E il patrimonio cresce (anche con il Covid)

Marzo, aprile e maggio sono stati mesi molto critici, eppure le società di servizi che gestiscono il patrimonio di famiglie facoltose sono state in grado di implementare strategie di successo. Tra pri ...

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve ...Marzo, aprile e maggio sono stati mesi molto critici, eppure le società di servizi che gestiscono il patrimonio di famiglie facoltose sono state in grado di implementare strategie di successo. Tra pri ...