L'Austria dice no a Recovery fund con 500 miliardi di sovvenzioni (Di sabato 18 luglio 2020) L'Austria dice no ad un Recovery fund che preveda sovvenzioni a fondo perduto per 500 miliardi. L'ha scritto su twitter il cancelliere Sebastian Kurz, durante la riunione dei capi di stato e di governo del Consiglio europeo. "Vogliamo mostrare solidarietà, ma abbiamo anche in mente gli interessi dei contribuenti austriaci. Ecco perché respingiamo l'attuale proposta del Recovery fund che prevede sovvenzioni per 500 miliardi", ha concluso il cancelliere austriaco. Per il premier Giuseppe Conte, "abbiamo ancora da lavorare". "Ci sono aspetti tecnici da approfondire e divergenze che non siamo riusciti a superare" ha detto il presidente del Consiglio questa notte a Bruxelles al suo rientro in hotel dopo la fine della prima ...

