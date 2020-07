La shoah negli occhi dei bambini (Di venerdì 17 luglio 2020) “La shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia. 1938-1945” è un libro di Bruno Maida uscito per la prima volta nel 2013 per Einaudi, poi ristampato nel 2019 dallo stesso editore. Maida, ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, si era già occupato di infanzia: tra le sue numerose pubblicazioni, infatti, ricordiamo “L’infanzia nelle guerre del Novecento” (Einaudi).Il taglio saggistico dell’opera procede tra fonti, documenti, avvenimenti epocali, una nutrita schiera di testimonianze e ricostruisce con un linguaggio limpido e preciso quella parte di storia trascurata che riguarda i bambini ebrei, le loro esistenze, le loro reazioni, le loro paure, tutto ciò cui dovettero assistere, ciò che dovettero affrontare ... Leggi su huffingtonpost

GiuliaFiorent13 : @carladiveroli @boni_franco È troppo troppo dolorosa la dichiarazione della Aiello. In troppe occasioni , negli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : shoah negli La shoah negli occhi dei bambini L'HuffPost Odio sui social, è boom di antisemitismo

Sono risultati invece minoritari i tweet legati alle forme di odio antisemita tradizionali come il negazionismo della Shoah, l’inferiorità della ... anche in Italia in campo politico e sociale negli ...

Si inginocchiano a tutto e a tutti, quelli che non credono in Dio. “Chi rifiuta Dio finisce per credere negli idoli” (Benedetto XVI)

“L’unico atto degno di un uomo è inginocchiarsi davanti a Dio” (Etty Hillesum. Scrittrice neerlandese ebrea nata a Middelburg il 15 gennaio 1914, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943, vittima della ...

Sono risultati invece minoritari i tweet legati alle forme di odio antisemita tradizionali come il negazionismo della Shoah, l’inferiorità della ... anche in Italia in campo politico e sociale negli ...“L’unico atto degno di un uomo è inginocchiarsi davanti a Dio” (Etty Hillesum. Scrittrice neerlandese ebrea nata a Middelburg il 15 gennaio 1914, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943, vittima della ...