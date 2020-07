IMA: siglato accordo per cessione di partecipazione in Hassia Packaging (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – IMA ha sottoscritto un accordo, soggetto ad alcune condizioni sospensive, relativo alla cessione dell’intera partecipazione in Hassia Packaging con sede in Pune (India), a Rovema GmbH, importante gruppo tedesco già presente nel settore. Hassia India, che produce macchine a basso costo per formare, riempire e sigillare e per confezioni monodose per prodotti alimentari, detergenti, chimici e cosmetici, principalmente per il mercato asiatico e africano, ha chiuso il 2019 con circa 5 milioni di euro di ricavi ed un utile netto pari a circa 0,3 milioni di euro. Il prezzo di vendita, pari a 3,1 milioni di euro, verrà pagato interamente al closing, previsto entro la fine di luglio e comporterà la rilevazione di una differenza negativa di circa 1,5 ... Leggi su quifinanza

ebazan : IMA Group ha siglato un accordo strategico pluriennale con PTC. Ecco il perché della scelta. #IoT - gmfilippini : PTC_Italia: IMA Group ha siglato un accordo strategico pluriennale con PTC. Ecco il perché della scelta. #IoT - gmfilippini : IMA Group ha siglato un accordo strategico pluriennale con PTC. Ecco il perché della scelta. #IoT - Anvith64518557 : RT @PTC_Italia: IMA Group ha siglato un accordo strategico pluriennale con PTC. Ecco il perché della scelta. #IoT - PTC_Italia : IMA Group ha siglato un accordo strategico pluriennale con PTC. Ecco il perché della scelta. #IoT -

Ultime Notizie dalla rete : IMA siglato IMA: siglato accordo per cessione di partecipazione in Hassia Packaging Il Messaggero IMA: siglato accordo per cessione di partecipazione in Hassia Packaging

(Teleborsa) - IMA ha sottoscritto un accordo, soggetto ad alcune condizioni sospensive, relativo alla cessione dell'intera partecipazione in Hassia Packaging con sede in Pune (India), a Rovema GmbH, i ...

Equita: gli azionisti di Atlantia si troveranno in tasca Aspi a 4-5 euro per azione

Dopo l'accordo quadro di ieri fra il governo e la famiglia Benetton, deve essere definito nel concreto il piano di uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia in modo da far entrare lo Stato via Cdp ...

(Teleborsa) - IMA ha sottoscritto un accordo, soggetto ad alcune condizioni sospensive, relativo alla cessione dell'intera partecipazione in Hassia Packaging con sede in Pune (India), a Rovema GmbH, i ...Dopo l'accordo quadro di ieri fra il governo e la famiglia Benetton, deve essere definito nel concreto il piano di uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia in modo da far entrare lo Stato via Cdp ...