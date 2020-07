Il Perugia sbatte contro la Cremonese, finisce 0-0 il match del Curi (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Perugia sbatte contro il muro della Cremonese portando a casa solo un tiepido pareggio. La partita era fondamentale per scacciare l’incubo plauyout, ma gli undici di Cosmi non sono riusciti a mettere il campo le loro migliori qualità, complice anche la preparazione della Cremonese. Gli umbri rimangono al quindicesimo posto, con 42 punti; i lombardi invece stazione alla tredicesima posizione con 44 punti. Primo tempo La prima occasione della partita porta la firma del Perugia, con Falcinelli che conclude un cross di Di Chiara, Ravaglia interviene e mette in calcio d’angolo. Nel primi dieci minuti i padroni di casa hanno in pugno il pallino del gioco, la Cremonese invece attende e si difende dall’attacco dei Grifone già abbastanza ... Leggi su sport.periodicodaily

