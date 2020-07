Giorgia Crivello, costume leopardato su Instagram: curve mozzafiato -Foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Su Instagram la bellissima Giorgia Crivello lascia senza fiato i propri followers posando in costume: anche le zanzare non resistono alle sue curve Giorgia Crivello fa impazzire i followers di Instagram. La bellissima showgirl posta sul proprio profilo una Foto in costume che manda fuori giri il contatore dei mi piace. Infatti in poco meno di un’ora la Crivello ha totalizzato già quasi 15 mila mi piace. Davanti alle sue curve i fan non resistono, sopratutto con la seconda Foto che vede un primo piano del lato B della nota influencer. Anche il costume leopardato fa la sua parte, rendendo il tutto ancora più ... Leggi su bloglive

eiaculatio : RT @dea_channel: lo spettacolo unico della dea Giorgia Crivello ??????????? - salvo0_ : RT @dea_channel: lo spettacolo unico della dea Giorgia Crivello ??????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: lo spettacolo unico della dea Giorgia Crivello ??????????? - dea_channel : lo spettacolo unico della dea Giorgia Crivello ??????????? - dea_channel : lo sguardo dolcissimo della divina Giorgia Crivello ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Crivello Valentina Vignali, la ‘prova del lato’ dopo il dimagrimento. “Bello come prima” TuttiVip