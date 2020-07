Ghost of Tsushima ed il suo Giappone feudale non è stata la prima scelta degli sviluppatori (Di venerdì 17 luglio 2020) Ghost of Tsushima, l'ultima fatica di Sucker Punch, è ora disponibile, ma a quanto pare il lavoro dietro il suo sviluppo ha portato a scartare diverse opzioni, arrivando in seguito all'ambientazione nel Giappone feudale. A svelare questo particolare retroscena è proprio Sucker Punch in un post pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation."Fin dall'inizio sapevamo di voler realizzare una gigantesca esperienza in stile open world caratterizzata da combattimenti corpo a corpo" afferma Brian Fleming. "Ma a parte quello, avevamo poche certezze. Pirati? Rob Roy? I tre moschettieri? Avevamo preso in considerazione tutto questo, ma eravamo ossessionati dall'idea di voler raccontare la storia di un samurai del Giappone feudale. Poi, in un fatidico pomeriggio d'autunno, ci siamo ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Ghost of Tsushima, dove sono e come trovare i 10 Altari nascosti - whitenoize__ : Apprezzo parecchio l’utilizzo di una interfaccia diegetica all’interno di un videogioco e noto un certo entusiasmo… - gemu_gg : ?? Sono arrivati! ??????? Possiamo prepararci per le dirette di questa sera e domani mattina. ?? Oggi, ore 23:59: Ghost… - svarioken : ?? In ritardo con Ghost of Tsushima? ?? Puoi acquistare la versione digitale a 60,98€ con due card prepagate da 35€… - Gamestormit : ? Ghost of Tsushima - Confermata la presenza del doppiaggio in italiano ?? -