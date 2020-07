Fondi Lega, Matteo Salvini: "Sono tranquillo, non ho paura" (Di venerdì 17 luglio 2020) “Non do giudizi sulle inchieste, Sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno”. Risponde così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a una domanda sulle inchieste in Lombardia a margine della “Due Giorni di ALIS - La ripresa per un’Italia in Movimento”.E a chi gli chiede se teme un impatto sulle elezioni dei problemi giudiziari risponde: “No, inchiesta più inchiesta meno non so più quante ne ho sui soldi in Russia, sui soldi in Svizzera, sui soldi in Liechtenstein. Non ci Sono quindi...”.Questa mattina il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha effettuato acquisizioni di documenti nella sede della Lombardia Film Commission nell’inchiesta ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - petergomezblog : Inchiesta sui Fondi Lega, i rapporti dell’uomo in fuga (fermato prima di volare in Brasile) con i tre commercialist… - Open_gol : ?? Fondi Lega, fermato un uomo che scappava in Brasile: coinvolto in una compravendita gonfiata con fondi della Regi… - fattoquotidiano : Salvini si chiama fuori: “Inchieste su fondi della Lega? Non ho paura di niente e di nessuno” - LucillaMasini : Fondi neri Lega: fermato liquidatore mentre scappa in Brasile. Indagati altri due commercialisti. Salvini intanto f… -