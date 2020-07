Firenze. Fulvio Dolfi accoltellato a morte, era un calciante del calcio storico fiorentino (Di venerdì 17 luglio 2020) Mistero a Firenze dove un uomo di 62 anni è stato trovato morto con decine di coltellate all’addome. Il cadavere è stato rinvenuto dopo giorni in casa perché i cani della vicina abbaiavano davanti alla porta. Fulvio Dolfi, ex calciante del calcio storico fiorentino, è stato accoltellato a morte nella sua abitazione in via Rocca Tedalda. Il corpo del pensionato è stato trovato quando la stessa inquilina ha deciso di seguire l’istinto dei suoi cani e ha chiamato i Vigili del Fuoco per far aprire la porta. Sul caso indaga la squadra mobile, che sta vagliando tutte le piste possibili, partendo da vecchi precedenti per droga e rissa. Nella casa c’era sangue ovunque, e a terra il ... Leggi su laprimapagina

