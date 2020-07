Filippo Bisciglia difende Valeria | Scontro senza precedenti a Temptation Island (Di venerdì 17 luglio 2020) Filippo Bisciglia durante il falò di confronto immediato tra Ciavy e Valeria è dovuto intervenire per fermare una situazione pericolosa. Il conduttore di Temptation Island si è dovuto intromettere all’interno della discussione cerca di placare l’animo di Ciavy che, era diventato esageratamente ingestibile. Durante la puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, nessuno avrebbe mai pensato di dover vedere l’intervento di Filippo all’interno di una discussione tra i due fidanzati. Un momento di alta tensione che ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori dall’inizio fino alla fine. Cosa è realmente successo? Filippo Bisciglia ... Leggi su giornal

DonnaGlamour : Temptation Island, lite furibonda: Filippo Bisciglia costretto a intervenire - simacheansia : RT @llyfrausandrain: rendiamo grazie alla Mediaset per filippo bisciglia che oltre ad essere un fregno pazzesco è secondo me una persona be… - crazylo91591062 : RT @moonlvght___: Buonanotte solo a Filippo Bisciglia che ha difeso Valeria da quel marcio di Ciavy Dumbo #TemptationIsland - sandcastvles : RT @llyfrausandrain: rendiamo grazie alla Mediaset per filippo bisciglia che oltre ad essere un fregno pazzesco è secondo me una persona be… - LaMammaN1 : -