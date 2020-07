Fabio Fazio torna su Rai 3: “Costruiremo cose nuove”. Che cosa? (Di venerdì 17 luglio 2020) Che tempo che fa torna su Rai 3 e Fabio Fazio è contentissimo. Infatti, in una recente intervista a Repubblica, il conduttore ha dichiarato che non vede l’ora di ritornare in televisione. In più, ci sarebbero delle importanti novità. Costruiremo cose nuove, sento che sarà un bel rapporto.Fabio Fazio Così ha spiegato Fazio, facendo riferimento al nuovo direttore Di Mare. Secondo il conduttore, questo è un po’ come andare sulle giostre. Infatti, il programma prevede che Fazio possa intervistare importanti personalità, per poi fare da spalla alla storica comica Luciana Litizzetto. Secondo Fazio, poi, i numeri dell’audience hanno reso più ... Leggi su nonsolo.tv

RaiTre : La domenica di #Rai3 segna un grande ritorno in prima serata: @chetempochefa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto… - damy85twit : NON SOLO #CHETEMPOCHEFA: ARRIVA UN NUOVO PROGRAMMA PER FABIO FAZIO - Cate83236905 : RT @RaiTre: La domenica di #Rai3 segna un grande ritorno in prima serata: @chetempochefa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa L… - cesarebrogi1 : Fabio Fazio: 'Ero un provinciale, Rai 3 è stata la mia scuola' | Rep - withvme : Niente raga, ho appena incontrato Fabio Fazio -