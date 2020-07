F.1, GP Ungheria - La Mercedes subito dominante nelle Libere 1 (Di venerdì 17 luglio 2020) Il weekend del Gran Premio d'Ungheria si è aperto ufficialmente con la prima sessione di prove Libere. Cambia il circuito ma la storia è la stessa della settimana scorsa. Lewis Hamilton è stato subito il più veloce e ha fatto segnare un crono di 1:16.003 con gomma dura che ha già messo in chiaro chi sarà l'uomo da battere in questi giorni all'Hungaroring. Il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, si è piazzato secondo a 86 millesimi, registrando però il tempo migliore con gomma Soft. Seguono le due Racing Point - motorizzate Mercedes - con Sergio Perez davanti a Lance Stroll.Programmi rivisti per larrivo della pioggia. Qualche goccia dacqua è già caduta dal cielo grigio di Budapest e per la seconda sessione di oggi pomeriggio ci si attende pista ... Leggi su quattroruote

