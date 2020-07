E Beppe Grillo scrisse: "Ma davvero sosteniamo Ferruccio Sansa? Siamo diventati matti?" (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei giorni scorsi ai più alti in grado nel Movimento 5 Stelle e che ha subito assunto questo significato: neanche il fondatore vuole Ferruccio Sansa candidato unitario M5s-Pd alla presidenza della Liguria. Scoppia il caos. Anche Luigi Di Maio disconosce la candidatura, come riportato oggi da Repubblica. Inoltre non ha alcuna intenzione di fare campagna elettorale e di spendersi per una vittoria. Nel giro di poche ore Sansa viene comunque confermato l’aspirante presidente, che alle spalle si ritrova un ... Leggi su huffingtonpost

beppe_grillo : Onde evitare strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli, ecco il listino interviste e foto per l’anno in corso… - beppe_grillo : Il modo in cui produciamo, consumiamo e smaltiamo dispositivi elettronici è da tempo insostenibile. Abbiamo assolut… - HuffPostItalia : Beppe Grillo alza il 'prezzo' per le interviste - MariellaLoi : RT @AdryWebber: Come le escort. Beppe Grillo raddoppia i prezzi delle sue prestazioni Di che parliamo? Ma dei prezzi fissati dal comico e f… - FranciNurse : RT @AdryWebber: Come le escort. Beppe Grillo raddoppia i prezzi delle sue prestazioni Di che parliamo? Ma dei prezzi fissati dal comico e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Listino Interviste 2020/2021 Blog di Beppe Grillo E Beppe Grillo scrisse: "Ma davvero sosteniamo Ferruccio Sansa? Siamo diventati matti?"

“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...

Grillo nel bunker dell’ironia che non fa più ridere: «Ecco il listino prezzi delle mie interviste»

L’ironia come bunker nei momenti topici. Il ritorno alla comicità come illusione di scansare le responsabilità della politica. È attore troppo consumato Beppe Grillo per non accorgersi che anche il “v ...

“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...L’ironia come bunker nei momenti topici. Il ritorno alla comicità come illusione di scansare le responsabilità della politica. È attore troppo consumato Beppe Grillo per non accorgersi che anche il “v ...