Crysis Remastered: il gioco si mostra con un nuovo trailer per la versione Switch (Di venerdì 17 luglio 2020) Crysis Remastered arriverà a breve su Nintendo Switch, titolo si è appena mostrato con un trailer dal fascino particolarmente distruttivo Il primo storico Crysis, dopo aver scaldato a dovere, anni fa, i pc degli appassionati, è finalmente pronto a mettere alla prova anche le vostre console ibride. Crytek ha appena pubblicato un nuovo trailer in cui Crysis Remastered spreme al massimo i muscoli di Nintendo Switch. Il gioco è apparso in gran forma sulla console della casa di Kyoto, nelle righe che seguono vi illustriamo tutte le feature grafiche di questa attesissima Remastered. Il trailer di Crysis ... Leggi su tuttotek

