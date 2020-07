Crisi del Montenegro – Si profila un conflitto globale (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante le estenuanti guerre che hanno devastato l’ex Jugoslavia negli anni ’90, il Montenegro è stato probabilmente fortunato in confronto a paesi come la Bosnia, la Croazia e il Kosovo. Mentre è stato bombardato più volte durante gli attacchi aerei della NATO, il Montenegro non ha subito la distruzione di massa, la pulizia etnica e la Crisi dei rifugiati come è successo invece per i suoi vicini. Il paese è stato fortunato ad evitare conflitti religiosi questo grazie ad un alto grado di tolleranza e diversità religiosa profilatasi nel corso della sua storia. Tuttavia, nel 2020 sembra che la fortuna sia finita. È possibile che una guerra civile stia incombendo nel paese delle montagne nere. Un conflitto che ha il ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : Crisi del Nell'estate della crisi del turismo è boom per Abruzzo e Molise Yahoo Finanza Tragedia ad Aprilia: 48enne di Caltanissetta spara alla moglie nissena e si toglie la vita

Tragedia nella notte ad Aprilia: intorno alle 3.30, C.C., 48enne di Caltanissetta, al termine di una lite per motivi sconosciuti, ha ucciso la moglie con tre colpi di pistola, una Revolver calibro 38 ...

De Micheli e Bonafede nella rosa dei ministri più in bilico

Non sono solo voci in libertà quelle che imperversano su un imminente rimpasto. Sono in molti a volerlo e nessuno più di Conte. Il premier fiuta i venti di crisi, ancora leggeri ma che rischiano di di ...

