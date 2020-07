Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Israele ha imposto nuove restrizioni alle attività nel tentativo di ridurre la curva dei contagi della seconda ondata di Coronavirus. Le misure saranno in vigore nel fine settimana, da venerdì ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni #israele - SantoDario : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni #israele - morettweet : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni #israele - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni #israele - Mar96642731 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni #israele -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupa Coronavirus, preoccupa la situazione in Israele: imposte nuove restrizioni TGCOM Lotta contro il tempo per la salvezza

di Fausto SarriniC’è un silenzio negli ultimi giorni attorno all’Arezzo che comincia a preoccupare. Quasi due settimaane fa la trattativa saltata col gruppo Stanzione, adesso quella con i due imprendi ...

Ardea, preoccupa il ritorno in aula con le direttive anti Covid: mancanza di spazi e possibili soluzioni, le ipotesi in campo

Come già anticipato dal Sindaco di Ardea Mario Savarese nel corso dell’intervista pubblicata nell’edizione cartacea del mese di luglio, il ritorno in aula sotto la Rocca sarà tutt’altro che semplice.

di Fausto SarriniC’è un silenzio negli ultimi giorni attorno all’Arezzo che comincia a preoccupare. Quasi due settimaane fa la trattativa saltata col gruppo Stanzione, adesso quella con i due imprendi ...Come già anticipato dal Sindaco di Ardea Mario Savarese nel corso dell’intervista pubblicata nell’edizione cartacea del mese di luglio, il ritorno in aula sotto la Rocca sarà tutt’altro che semplice.