Chievo ed Empoli vanno ko ed il Pisa aggancia i playoff. Ora Juve Stabia vede la salvezza (Di venerdì 17 luglio 2020) Clamoroso harakiri del Chievo di Aglietti che in dieci minuti si fa rimontare dalla Juve Stabia da 1-2 a 3-2 perdendo così l'ottava piazza. Cade anche l'Empoli che in casa non evita il ko contro l'Entella. La vittoria della squadra di Castellammare rischia di vanificare gli sforzi del Cosenza che ha vinto 1-2 contro il Pordenone.LE ALTREcaption id="attachment 993459" align="alignnone" width="300" Juve Stabia - Chievo (Getty Images)/captionIl Benevento travolge 3-1 un Livorno sempre più ultimo e raggiunge così quota 80 punti. Ottima vittoria del Pisa che sfrutta i passi falsi di Empoli e Chievo e fa un balzo all'ottavo posto. L'Ascoli batte 2-1 il Cittadella e prova a credere nei ... Leggi su itasportpress

