Caso Spears: l’hastag FreeBritney impazza sul web (Di venerdì 17 luglio 2020) In queste ultime settimane il movimento FreeBritney ed il relativo hastag su Instagram, stanno avendo una forte risonanza mediatica. L’obiettivo di questa campagna per la quale si sono schierati, oltre ai moltissimi fan della cantante, anche la madre, il fidanzato e la maestra del piccolo di casa Spears, è quello di “liberare” la ragazza dal potere totalizzante del padre. In seguito ai suoi problemi di droga, aggravati da una crisi di nervi,l’uomo sarebbe infatti divenuto il tutore legale della ragazza, impedendole di avere voce e di decidere della propria vita. Maria Concetta Alagna Caso Spears: l’hastag FreeBritney impazza sul web su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

